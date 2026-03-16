Τραγωδία στα Τέμπη: Διαβιβάστηκε στη Βουλή υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι

Διαβιβάστηκε στη Βουλή υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις, που αφορά στις παρεμβάσεις στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Το υπόμνημα στρέφεται κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως και κατά των υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη, Χρήστου Τριαντόπουλο, Άκη Σκέρτσο, Γιάννη Τσακίρη και Νίκου Παπαθανάση.

Η εισαγγελέας διαβίβασε στη Βουλή το υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι αμελλητί χωρίς να συσχετιστεί με την υπάρχουσα δικογραφία.

Το υπόμνημα υπογράφεται από τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.