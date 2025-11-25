Τραγωδία στη Βραζιλία: Η στιγμή που εργάτης καταπλακώνεται από τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πόλη της Βραζιλίας βρισκόταν σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Στην κεντρική πλατεία, ένα τεράστιο δέντρο στηνόταν με ενθουσιασμό, προμηνύοντας γιορτινές στιγμές και φέρνοντας χαρά και προσμονή στους κατοίκους. Όμως η γιορτινή ατμόσφαιρα μετατράπηκε ξαφνικά σε τραγωδία, όταν 40χρονος εργάτης, που συμμετείχε στην τοποθέτηση, καταπλακώθηκε από τον γερανό κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Όλα συνέβησαν στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας την Κυριακή όταν ο γερανός που σήκωνε ένα από τα κομμάτια του δέντρου, δεν άντεξε το βάρος και σηκώθηκε στις δύο ρόδες με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 40χρονο εργάτη.

Ο άτυχος Αντόνιο Πάουλο Ροντρίγκεζ ντε Σόουζα όπως ήταν το όνομα του 40χρονου εργάτη, ήταν πάνω στο μοιραίο κομμάτι του δέντρου το οποίο κυριολεκτικά τον καταπλάκωσε. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, μάλιστα, είχε αναρτήσει και ένα βίντεο από την επιχείρηση τοποθέτησης του δέντρου. Στο δυστύχημα τραυματίστηκε και ένας 47χρονος.

Ο χειριστής του γερανού, ο οποίος ήταν ντυμένος σαν Άγιος Βασίλης, αρχικά συνελήφθη αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τη «μοιραία» πτώση, δευτερόλεπτα πριν το κομμάτι του δέντρου καταλήξει στο έδαφος ισοπεδώνοντας τα πάντα, ο άνδρας προλαβαίνει να πηδήξει από τον γερανό, γλιτώνοντας «παρά τρίχα» από βέβαιο τραυματισμό.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία ο 40χρονος που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα δεν φορούσε εξοπλισμό ασφαλείας γεγονός που συνέβαλε στην τραγική κατάληξη.

Δείτε το βίντεο: