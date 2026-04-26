Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός άνδρας - Τον καταπλάκωσε τρακτέρ

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (26/4) στο Παρθένι Αρκαδίας όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα arcadiaportal.gr, ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ και ήταν γύρω στα 50 του, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα.

Μόλις ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατος του.