Τραγωδία στην Ινδονησία: Χάθηκε προπονητής της Βαλένθια και τα τρία του παιδιά σε ναυάγιο

Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια της Βαλένθια και το ισπανικό ποδόσφαιρο μετά την τραγική εξέλιξη ναυαγίου στην Ινδονησία, που στοίχισε τη ζωή στον Φερνάντο Μαρτίν και στα τρία του παιδιά. Ο 44χρονος Ισπανός τεχνικός, ο οποίος εργαζόταν ως πρώτος προπονητής στη γυναικεία ομάδα του συλλόγου, βρισκόταν σε οικογενειακό ταξίδι, όταν το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Πάνταρ, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το πλοιάριο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και, μέσα στη θαλασσοταραχή, βυθίστηκε, μεταφέροντας συνολικά 11 επιβάτες. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με αρκετούς από τους επιβαίνοντες να εντοπίζονται ζωντανοί.



Ωστόσο, ο Μαρτίν και τα τρία αγόρια του, ηλικίας 12, 10 και 9 ετών, αγνοούνταν για ώρες, μέχρι που επιβεβαιώθηκε το μοιραίο. Η σύζυγός του και η μικρότερη κόρη της οικογένειας κατάφεραν να σωθούν.

Η Βαλένθια, με επίσημη ανακοίνωση, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, τονίζοντας πως η απώλεια αποτελεί τεράστιο πλήγμα για ολόκληρο τον σύλλογο. Το ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πάθος το άθλημα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.