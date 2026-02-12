Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Food vlogger πέθανε αφού έφαγε «καβούρι-διάβολο» on camera

Τραγική κατάληξη είχε η απόφαση της food vlogger Έμα Αμίτ να δοκιμάσει ένα εξαιρετικά τοξικό καβούρι στις Φιλιππίνες, μιας και η 51χρονη υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση και κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της DailyMail, η Αμίτ κατανάλωσε τα δηλητηριώδη οστρακόδερμα στο σπίτι της, στην επαρχία Παλαουάν. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται μαζί με φίλους της να ψαρεύουν οστρακοειδή και καβούρια στις 4 Φεβρουαρίου. Στα πλάνα φαίνεται να δοκιμάζει θαλάσσιο σαλιγκάρι, ενώ μαγειρεύει τα θαλασσινά σε μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρό «κοκτέιλ» νευροτοξινών εισήλθε στον οργανισμό της. Γείτονες περιέγραψαν ότι η 51χρονη παρουσίασε σπασμούς κατά τη μεταφορά της σε τοπικό κέντρο υγείας. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του χωριού όπου διέμενε δήλωσε: «Αυτή και ο σύζυγός της ήταν ψαράδες. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, γνωρίζουν ότι το “καβούρι-διάβολος” είναι επικίνδυνο να καταναλωθεί. Γιατί λοιπόν το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει».

Τα λεγόμενα «καβούρια-διάβολοι», γνωστά και ως τοξικά καβούρια υφάλου, ζουν στους κοραλλιογενείς υφάλους του Ινδο-Ειρηνικού. Το κέλυφος και η σάρκα τους περιέχουν ισχυρές νευροτοξίνες, όπως τετροδοτοξίνη και σαξιτοξίνη, οι οποίες παραμένουν δραστικές ακόμη και μετά από πολύωρο μαγείρεμα. Συνήθως έχουν σκούρο κοκκινωπό-καφέ ή κρεμ χρώμα, με χαρακτηριστικές κόκκινες ή καφέ κηλίδες.