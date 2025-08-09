Τραγωδία την ώρα του σεξ: Σταθμευμένο αυτοκίνητο κύλησε και έπεσε σε γκρεμό - Νεκρό το ζευγάρι

Μια ρομαντική στιγμή για ένα ζευγάρι στη Βραζιλία κατέληξε σε τραγωδία, όταν το σταθμευμένο τους αυτοκίνητο, την ώρα που έκαναν σεξ, κύλησε και έπεσε σε γκρεμό βάθους 100 μέτρων.

Η Αντριάνα Ριμπέιρο, 42 ετών, και ο σύντροφός της, Μαρκόνε Καρντόζο, 26 ετών, είχαν επιστρέψει από πάρτι στην πόλη Βέντα Νόβα ντο Ιμιγκράντε και στάθμευσαν σε γνωστό σημείο με πανοραμική θέα. Εκεί φέρεται να αποφάσισαν να κάνουν σεξ. Όμως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η βραδιά τους μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με την New York Postκατά τη διάρκεια της επαφής, το όχημα μετακινήθηκε και έπεσε στον γκρεμό, παρά το γεγονός ότι το χειρόφρενο ήταν τραβηγμένο. Το αυτοκίνητο έκανε βουτιά 100 μέτρων πριν χτυπήσει σε βράχο και εκτινάξει τα σώματα του ζευγαριού, τα οποία βρέθηκαν γυμνά στη βάση του βουνού.

Couple in car romp die when shaking vehicle plunges off remote cliff in Brazil https://t.co/sK6VpjtGoE pic.twitter.com/s7IgAp4ILP — New York Post (@nypost) August 8, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, αλλά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε το επόμενο πρωί στις 7 από έναν φύλακα που ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Ο ντετέκτιβ Αλμπέρτο Ρόκε Πέρες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πως η κίνηση του οχήματος πιθανόν προκλήθηκε από το ζευγάρι την ώρα που βρισκόταν μέσα. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο μεταξύ αλλά λόγω σκοταδιού και πυκνής βλάστησης δεν είδαν τίποτα.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον άνδρα στη βάση του βράχου, ενώ για τον εντοπισμό της γυναίκας χρειάστηκε να ανοίξουν μονοπάτι μέσα από την πυκνή βλάστηση.