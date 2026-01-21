Τραϊάνα Ανανία: «Έχεις πει στον ιδιοκτήτη ότι δεν κάνω κονσομασιόν;»

«Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο. Την πρώτη φορά που το είπα στους γονείς μου ήμουν 22 χρονών, εξέλαβα αυτήν την «πόρτα», διότι αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς, ότι δεν είχαν σωστή κρίση κι ότι μάλλον κάτι λάθος πιστεύω, γιατί θα έπρεπε να καθαιρέσουν αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως τον είχαν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους.

Οπότε άρχισαν να μου κάνουν περίεργες ερωτήσεις. Με ρωτούσαν αν τα θυμάμαι καλά. Εγώ ήμουν 4-5 χρόνων όταν έγινε. Ακόμα κι αυτή η γνωστική ασυμφωνία από έναν άνθρωπο που είσαι το παιδί του, μπορεί να συμβεί, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό το νοητικό που έχει φτιάξει, ότι είναι καλός γονέας, αυτομάτως κινδυνεύει και δεν είναι έτοιμος ο καθένας να το δουλέψει αυτό».

Αποκάλυψε όμως και κάτι ακόμα: «Τελειώνω τη δουλειά μου και μου λέει ο ατζέντης ότι άνοιξε μία θέση σε ένα μαγαζί. Και του λέω «έχεις πει στον ιδιοκτήτη ότι δεν κάνω κονσομασιόν; Το έχεις πει ε... γιατί έχω δει διαφορά περίεργα». Και μου λέει «περίμενε να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω». Υπάρχει κονσομασιόν το 2026! Και δεν πήρε πάντως ποτέ πίσω τηλέφωνο, κάτι που ήξερα φυσικά…».