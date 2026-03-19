Τραμ: Επαναλειτουργούν τα δρομολόγια μέχρι «Σύνταγμα»

Σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να επανέλθουν από σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου οι στάσεις τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Την ίδια στιγμή αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Γιατί είχε διακοπεί η κυκλοφορία

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.