Τρίκαλα: Αρκούδα κάνει νυχτερινή... βόλτα στο χωριό Γαρδίκι

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης (21/7) η εμφάνιση αρκούδας στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου, στα ορεινά Τρίκαλα, όταν το άγριο ζώο εθεάθη να κινείται μέσα στον οικισμό, αναζητώντας τροφή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του trikalavoice.gr, η αρκούδα περιπλανήθηκε σε δρόμους του χωριού χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά, ωστόσο η παρουσία της προκάλεσε εύλογη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι να απομακρυνθεί.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, με το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε το trikalavoice.gr να αποτυπώνει το άγριο ζώο να κινείται μέσα στον οικισμό κατά τις βραδινές ώρες.

Η αρκούδα τελικά εγκατέλειψε το χωριό και κατευθύνθηκε προς τη γύρω δασική περιοχή, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Πυκνώνουν οι εμφανίσεις αρκούδων

Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει την αυξανόμενη παρουσία αρκούδων σε ορεινούς οικισμούς της Πίνδου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν τα άγρια ζώα πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές αναζητώντας εύκολες πηγές τροφής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν κατοίκους και επισκέπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια προσέγγισης ή παρενόχλησης άγριων ζώων. Παράλληλα, συστήνουν να μην αφήνονται εκτεθειμένα απορρίμματα ή τροφές που μπορεί να προσελκύσουν αρκούδες και, σε περίπτωση νέας εμφάνισης, να ενημερώνονται άμεσα το Δασαρχείο ή η Αστυνομία.

Αν και το συγκεκριμένο συμβάν είχε αίσιο τέλος, αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η περιοχή του Ασπροποτάμου βρίσκεται εντός της φυσικής επικράτειας της καφέ αρκούδας, ενός προστατευόμενου είδους που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ολοένα συχνότερα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.