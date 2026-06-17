Νεκρή από δηλητηριασμένο δόλωμα η «Κίρκη» - 3000 ευρώ σε όποιον «δείξει» τους δράστες

Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση πως τρεις αρκούδες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε δύο μόλις 24ωρα στη Δυτική Μακεδονία. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η μικρή Κίρκη, η αρκούδα που περιέθαλψε ο Αρκτούρος για περίπου έναν χρόνο, πριν επανενταχθεί πρόσφατα στο φυσικό της περιβάλλον.

Η οργάνωση κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις αναφορικά με την οργάνωση της πρόληψης αλλά της άμεσης ανταπόκρισης των αρμόδιων φορέων, τονίζοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κάτοικοι καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους καταστάσεις που σχετίζονται με την παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς.



«Οι τρεις αυτές απώλειες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη ότι η συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας παραμένει χωρίς ουσιαστική διαχείριση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο Πυλωρί Κοζάνης όπου ένα μικρό αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό αφού προηγουμένως πυροβολήθηκε πισώπλατα. Το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμού αφορά μια μεγάλη αρσενική αρκούδα 8 ετών, στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.



Το τρίτο συμβάν αφορά τον θάνατο της Κίρκης η οποία τον Αύγουστο του 2025 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο κοντά στο Δισπηλιό Καστοριάς και περισυνελέγη από μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» που την παρέδωσαν στον «Αρκτούρο» για περίθαλψη στις εγκαταστάσεις του.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιστατικό της Κίρκης, καθώς παρά την επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών από την πρώτη στιγμή, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη και αναγκαία άμεση κινητοποίηση για τη διαχείριση του συμβάντος παρά μόνο έπειτα από τρεις ημέρες», καταγγέλλει ο Αρκτούρος.



Επικήρυξη με 3000 ευρώ

Μετά τα τραγικά αυτά περιστατικά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι «Νέμεσις» επικήρυξε με το ποσό των 3.000 ευρώ τον ή τους δράστες και κάλεσε όποιον μπορεί να δώσει ασφαλείς πληροφορίες να επικοινωνήσει.

Στην ανάρτηση αναφέρεται πως θα υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια ενώ καταγγέλλονται ως «ηθικοί αυτουργοί τα σάιτ των κυνηγών και μεμονωμένοι κυνηγοί».