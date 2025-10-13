Τρίπολη: «Θέλω να είμαστε πάλι φίλοι», δηλώνει ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο

«Συγγνώμη» ζήτησε ο 13χρονος από την Τρίπολη, που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του στον λαιμό και του ζητά να ξαναγίνουν φίλοι. «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι» είπε ο νεαρός στο Star Channel.

Υπενθυμίζεται ότι ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν περιοριστικά μέτρα στον δράστη. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί ένας εκ των δύο εμπλεκομένων στον καυγά, να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.



Ο πατέρας του θήτη τόνισε: «Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια, να είναι καλά και τα δύο. Θέλω να μπει σε μια σειρά άλλη τώρα, σίγουρα είναι μετανιωμένο. Εννοείται. Εντάξει, ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;»

Από την άλλη, το 12χρονο θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παίδων και να παλεύει για να μην χάσει την όρασή του από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχθηκε.



Ο πατέρας του θύματος είπε: «Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και με αυτό ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει, αλλά περιμένουμε τους γιατρούς να μας πουν. Είναι σε σοκ το παιδί, δεν μιλάει καθόλου, δεν έχει όρεξη. Είναι σε κατάθλιψη το παιδί, τι να συζητάμε;»