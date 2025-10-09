Αιματηρός καβγάς μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη - Ο ένας άρχισε να μαχαιρώνει

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην Τρίπολη, όταν δύο 13χρονοι μαθητές πιάστηκαν στα χέρια έξω από το σχολείο τους και ο ένας έβγαλε μαχαίρι.

Το επεισόδιο συνέβη γύρω στη περίπου στο σχόλασμα των μαθημάτων, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων, λίγο μετά το σχόλασμα. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο ένας ανήλικος τράβηξε μαχαίρι, τραυματίζοντας τόσο τον συμμαθητή του όσο και τον ίδιο.

Οι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν άμεσα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ένας φέρει τραύματα στο χέρι, ενώ ο δεύτερος έχει χτυπήματα στην τραχηλική χώρα. Σύμφωνα με τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, κανένα από τα παιδιά δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος στην Τρίπολη, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για χειρουργική επέμβαση.

Η αστυνομία έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε έχει κατασχεθεί.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.