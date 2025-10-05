Οπλισμένη σπείρα εφήβων έστηνε παγίδες και λήστευε ντελιβεράδες

Δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, μέλη «αμούστακης» συμμορίας, έστηναν παγίδες σε διανομείς φαγητού, τους οποίους και λήστευαν, αρπάζοντάς τους χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που έβρισκαν πάνω τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η σπείρα των τριών εφήβων δρούσε συνήθως μετά τα μεσάνυχτα. Μέσω γνωστών πλατφόρμων έκαναν παραγγελίες προς παράδοση σε εξωτερικούς χώρους και, όταν οι ντελιβεράδες έφταναν στο σημείο του ραντεβού, τούς την «έπεφταν» φορώντας κουκούλες ή κράνη.

Κατόπιν τους ακινητοποιούσαν υπό την απειλή όπλου και τους άρπαζαν ό,τι χρήματα είχαν πάνω τους, αλλά και προσωπικά τους αντικείμενα, προτού διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τούς πέρασαν χειροπέδες

Τέλος στην παράνομη δράση τους έβαλε ειδική ομάδα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Αλίμου, περιοχών όπου δρούσαν, οι οποίοι τούς εντόπισαν και τούς πέρασαν χειροπέδες.

Οι τρεις έφηβοι, ηλικίας 19 και 16 ετών (οι Έλληνες) και 15 ετών (ο αλλοδαπός), συνελήφθησαν το μεσημέρι της 27ης και το πρωί της 28ης Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης. Σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και δύο γονείς των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε για τις ψεύτικες παραγγελίες

12 αμπούλες αεροβόλου όπλου

ρουχισμός που φορούσε κατά τη διάρκεια των ληστειών

δελτίο ταυτότητας και άδεια οδήγησης που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες είχαν διαπράξει τρεις ληστείες σε βάρος διανομέων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, στις παραπάνω περιοχές.