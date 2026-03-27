Τροχαίο ατύχημα για τον Τάιγκερ Γουντς στη Φλόριντα

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο θρύλος του γκολφ Τάιγκερ Γουντς την Παρασκευή 27 Μαρτίου ενώ οδηγούσε στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ABC News και του ESPN, επικαλούμενα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, το αυτοκίνητο του Τάιγκερ Γουντς ανετράπη στη μέση του δρόμου όταν, για άγνωστο λόγο, προσέκρουσε πάνω σε πυροσβεστικό κρουνό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του Γουντς ενώ τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί.

BREAKING: New images show the aftermath of the rollover crash involving Tiger Woods in Jupiter Island, Florida. | @TheStoryFNC pic.twitter.com/oQ8LTE1QCf — Fox News (@FoxNews) March 27, 2026

Είναι το τρίτο τροχαίο μέσα σε λίγα χρόνια

Ο 50χρονος Γουντς είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στη Νότια Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο του προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και επηρέασε σημαντικά την καριέρα του στο γκολφ. Έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε ελάχιστα τουρνουά του PGA Tour, αντιμετωπίζοντας έντονα σωματικά προβλήματα.

Δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στο Masters Tournament του επόμενου μήνα, ωστόσο είχε δηλώσει συμμετοχή στο U.S. Senior Open.

Νικητής 15 major τίτλων στο PGA Tour, ο Γουντς είχε αφήσει πρόσφατα να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Champions Tour, όντας πλέον σε ηλικία 50 ετών.

«Προσπαθώ. Ας το θέσουμε έτσι», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο Genesis Invitational κοντά στο Λος Άντζελες, όταν ρωτήθηκε για το αν θα αγωνιστεί ξανά. «Η αντικατάσταση δίσκου είναι ένα ζήτημα... Είχα σπονδυλοδεσία και τώρα αντικατάσταση δίσκου, οπότε είναι δύσκολο.

Και τώρα μπήκα σε μια νέα δεκαετία, οπότε αυτό αρχίζει να γίνεται πιο συνειδητό και μας κάνει να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα να αγωνίζομαι με αμαξίδιο. Αυτό είναι κάτι που, όπως έχω πει, δεν θα κάνω εδώ (στο PGA Tour), γιατί δεν το πιστεύω. Αλλά στο Champions Tour, αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή».