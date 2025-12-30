Τρομακτικό βίντεο: ΙΧ γλιστράει στον δρόμο και «κρέμεται» σε γκρεμό - Σώοι οι επιβαίνοντες

Συγκλονίζει βίντεο από κάμερα που καταγράφει τη στιγμή που οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν δύο ανθρώπους, των οποίων το αυτοκίνητο βρέθηκε ένα βήμα πριν κατακρημνιστεί σε γκρεμό κοντά στη λίμνη Τάχο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η Γιβέτ Μπανιάρες-Τάλα και ο σύζυγός της, Ρούμπεν Τάλα, τοπικός λοχίας, κατευθύνονταν προς τη λίμνη Τάχο για το καθιερωμένο τους ταξίδι, όταν ο Ρούμπεν είδε ξαφνικά ένα μαύρο όχημα τύπου SUV να γλιστράει εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το ABC News, μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο άτομα και δύο μικρά σκυλιά. Λίγα λεπτά αργότερα, κι άλλοι οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν. Ο Ρούμπεν ζήτησε από έναν εξ αυτών να φέρει σχοινί, το οποίο έδεσαν στο όχημα για να το σταθεροποιήσουν και να αποτρέψουν την πτώση.

Μόλις το όχημα ακινητοποιήθηκε, ο Ρούμπεν και οι υπόλοιποι καλοί Σαμαρείτες ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού, βγάζοντας με προσοχή πρώτα τον οδηγό και στη συνέχεια τον συνοδηγό.

Η Γιβέτ κάλεσε αμέσως την άμεση δράση, με τα σωστικά συνεργεία να φτάνουν στο σημείο περίπου 15 με 20 λεπτά αργότερα. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.