Πανικός στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ - Αυτοκίνητο «εισέβαλε» στον τερματικό σταθμό

Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε μέσα από τις τζαμαρίες και εισέβαλε με ταχύτητα στον τερματικό σταθμό, σπέρνοντας τον τρόμο σε ταξιδιώτες και προσωπικό.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τις αρχές του αεροδρομίου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα). Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και υπάλληλοι δείχνουν μια πολυτελή Mercedes να έχει διαπεράσει τις γυάλινες προσόψεις και να έχει ακινητοποιηθεί πάνω στα γκισέ έκδοσης εισιτηρίων της Delta Air Lines, την ώρα μάλιστα που οι υπάλληλοι βρίσκονταν στις θέσεις τους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο που θύμιζε έκρηξη τη στιγμή που το όχημα «θέριζε» την είσοδο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο οδηγός, αμέσως μετά τη σύγκρουση, βγήκε από το όχημα με τα χέρια υψωμένα, ενώ φαινόταν να απευθύνεται προς το πλήθος, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των λόγων του.

Ακαριαία η επέμβαση των αρχών

Η κινητοποίηση της αστυνομίας και των ανδρών της TSA (Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών) ήταν αστραπιαία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά έξι άτομα, στα οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου από τα σωστικά συνεργεία. Ο οδηγός του οχήματος τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της εισβολής παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Παρά το σοβαρό περιστατικό και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο και τα γκισέ, η λειτουργία του τερματικού σταθμού συνεχίστηκε κανονικά το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς να επηρεαστεί το πτητικό πρόγραμμα.