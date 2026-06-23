Τρομερό στιγμιότυπο στο Ιορδανία - Αλγερία με πιτσιρικά που έριξε έναν... υπνάκο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει αρκετά παιχνίδια που πραγματικά είναι χάρμα ιδέσθαι και ακόμα και τα ξημερώματα, αξίζει να κάτσεις και να τα παρακολουθήσεις.

Δεδομένου όμως ότι συμμετέχουν και πολλές νεοφώτιστες και πιο αδύναμες χώρες στην φετινή διοργάνωση, είναι επόμενο υπάρξουν και τα ματς που... δεν βλέπονται. Ένα τέτοιο ματς έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/6) ανάμεσα σε Ιορδανία και Αλγερία, με την εικόνα του πρώτου ημιχρονου να είναι αποκαρδιωτική.

Έτσι οι κάμερες έπιασαν έναν πιτσιρικά που ήταν στην κερκίδα και... έγειρε λίγο να πάρει έναν υπνάκο την ώρα του αγώνα. Φυσικά το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, με τον νεαρό φίλαθλο να προσφέρει ακόμα μια επική στιγμή στην φετινή διοργάνωση.