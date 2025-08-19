Τρόμος στην Τρίπολη: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό

Από καθαρή τύχη και την ψύχραιμη αντιμετώπιση του περιστατικού δεν υπήρξαν θύματα, όταν ασυνείδητος οδηγός μπήκε ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Το περιστατικό καταγράφηκε την Δευτέρα (18/8) στην Εθνική Οδό στο ύψος της Τρίπολης. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το κόκκινο όχημα να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό και μάλιστα στην αριστερή λωρίδα που είναι η λωρίδα προσπέρασης και υψηλής ταχύτητας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινήθηκε για πολύ ώρα στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό να προσπαθεί, όπως φαίνεται να διορθώσει το λάθος του οδηγώντας αργά και κολλητά στη δεξιά πλευρά, η οποία ήταν η αριστερή για τους υπολοίπους, μέχρι να καταφέρει να βγει από τον δρόμο.

Το βίντεο, από το περιστατικό που σημειώθηκε , έχει γίνει viral στα social media και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από το κοινό.

Πολλοί άνθρωποι που είδαν το βίντεο έδειξαν την ανησυχία τους αλλά και τον φόβο που τους προκάλεσε η συγκεκριμένη κίνηση του οδηγού καθώς υπενθύμισαν κιόλας παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει σε θανατηφόρα τροχαία στο παρελθόν.