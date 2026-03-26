Trust Trezo Wireless Deskset ECΟ, ένα προσιτό set laptop και mouse που λειτουργεί αθόρυβα

Το Trust Trezo Wireless Deskset ECO είναι ένα άνετο, ασύρματο σετ πληκτρολογίου και ποντικιού με αθόρυβα πλήκτρα, που στοχεύει σε χρήστες γραφείου, μαθητές και οικογένειες που θέλουν μια απλή, αξιόπιστη και “φιλική προς το περιβάλλον” λύση για τον υπολογιστή τους.



Τι είναι το Trezo Wireless Deskset ECO

Το Trezo Wireless Deskset ECO είναι ένα σετ που περιλαμβάνει ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι σε μια απλή, συμπαγή συσκευασία. Το πληκτρολόγιο έχει ελληνικό διάταξη πλήκτρων (GR), οπότε είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση σε Windows ή macOS. Το σετ λειτουργεί με USB πομπό στα 2,4 GHz, οπότε δεν χρειάζεται καλώδια που περιορίζουν τον χρήστη, ενώ και η σύνδεσή τους είναι σταθερή για έως και περίπου 10 μέτρα απόσταση.



Εργονομία και άνετη χρήση

Το πληκτρολόγιο του Trezo έχει χαμηλά, αθόρυβα πλήκτρα που κάνουν το πληκτρολόγηση πιο ήσυχη και ομαλή, άρα είναι κατάλληλο για δουλειά, μαθήματα ή καθημερινή χρήση στο σπίτι. Το design χρησιμοποιεί μια πλήρη βάση για την παλάμη, που στηρίζει τον καρπό και βοηθά να μην κουράζεται ο χρήστης ακόμη και μετά από αρκετή ώρα χρήσης. Το ποντίκι -από την άλλη- είναι βολικό, μικρό και άνετο στη λαβή, με αθόρυβα κλικ και τροχό κύλισης.



Φιλικό προς το περιβάλλον και διάρκεια ζωής

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Trezo ECO είναι ότι κατασκευάζεται κατά περίπου 85% από ανακυκλωμένα υλικά, έχοντας πιστοποίηση 4 Clevergreen από την Trust. Η συσκευασία είναι από χαρτόνι και περιορίζει τη χρήση πλαστικών, βοηθώντας και στην προστασία του περιβάλλοντος, σε ένα ευρύτερο πλάνο που έχει θέσει σε εφαρμογή ο κατασκευαστής.

Το πληκτρολόγιο τροφοδοτείται με μπαταρίες AA, ενώ το ποντίκι με μπαταρία AAA, και η συσκευασία περιλαμβάνει ήδη κάποιες για άμεση χρήση. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο κατασκευαστής αναφέρει έως 48 μήνες λειτουργίας για το πληκτρολόγιο και έως 12 μήνες για το ποντίκι με ένα από σετ.