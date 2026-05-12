Bayo II: Το εργονομικό και προσιτό mouse για το γραφείο σας

Το Trust Bayo II Ergonomic Wireless Mouse είναι ο ιδανικός σύντροφος για όσους περνούν ώρες μπροστά στον υπολογιστή, είτε γράφοντας άρθρα, είτε επεξεργάζονται videos, είτε παίζοντας games. Απευθύνεται σε content creators, δημοσιογράφους της ψηφιακής εποχής και υπαλλήλους γραφείου που συχνά αισθάνονται πόνο στον καρπό από την παρατεταμένη χρήση των παραδοσιακών mouse.

To «κάθετο» αυτό mouse με γωνία 57° κρατά το χέρι σε φυσική θέση, μειώνοντας την καταπόνηση κατά 30-50%!

Τα χαρακτηριστικά του

Τα θετικά χαρακτηριστικά του είναι αρκετά. Η εργονομική σχεδίαση με το thumb rest βάζει τον αντίχειρα σε ιδανική θέση, ενώ τα πλήκτρα (6 συνολικά) ελαχιστοποιούν τον θόρυβο και το κάνουν τέλειο για χρήση σε online συναντήσεις ή βραδινή δουλειά.

Ο οπτικός αισθητήρας του ρυθμίζεται ανάμεσα σε 800/1200/1600/2400 DPI με το πάτημα ενός πλήκτρου, για ακριβή κίνηση σε περιβάλλον editing και gaming. Είναι ασύρματο στα 2.4GHz με έναν nano receiver που αποθηκεύεται στο εσωτερικό του, έχει εμβέλεια που φτάνει τα 10 μέτρα και είναι συμβατό με λειτουργικά Windows, Mac καιChromeOS.



Η μπαταρία και άλλα χαρακτηριστικά

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του διαρκεί 3 μήνες (ή 8 ώρες με φόρτιση 5 λεπτών). Φορτίζει εύκολα και απλά μέσω θύρας USB-C ακόμη και όσο χρησιμοποιείται, για να μην διακόπτει ο χρήστης ποτέ την εργασία του. Είναι κατασκευασμένο κατά 70% από ανακυκλωμένο πλαστικό, είναι οικολογικό και έχει βάρος μόλις 115 γραμμάρια. Τέλος, έρχεται με μαλακή λαβή και διακόπτη on/off για εξοικονόμηση ενέργειας.