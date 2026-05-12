Το Xiaomi Smart Band 10 Pro διέρρευσε πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια

Η Xiaomi ετοιμάζει την επόμενη γενιά fitness tracker με το Xiaomi Smart Band 10 Pro, όπως αποκαλύπτουν πρόσφατες διαρροές από κινεζικές πηγές. Το νέο μοντέλο εμφανίστηκε ήδη σε επίσημα σε μαύρο και λευκό χρώμα, με premium θήκη από αλουμίνιο και κλασικό λουράκι, υποσχόμενο βελτιώσεις σε οθόνη, μπαταρία και λειτουργίες. Η παρουσίασή του αναμένεται σύντομα, πιθανότατα μέσα στον Μάιο, και η κυκλοφορία του λίγο αργότερα.



Σχεδιασμός και οθόνη

Το Xiaomi Smart Band 10 Pro διατηρεί κομψή, ελαφριά εμφάνιση με σώμα από αλουμίνιο, βάρος κάτω από τα 50 γραμμάρια και θα γίνει διαθέσιμο σε μαύρο, λευκό, ασημί, ροζ και πιθανώς ceramic λευκό/πορτοκαλί. Από το σώμα του απουσιάζουν τα φυσικά πλήκτρα και η πλοήγηση στα μενού γίνεται απλά με πατήματα στην οθόνη.

Είναι αδιάβροχο για χρήση έως και στα 50 μέτρα κάτω από το νερό και ιδανικό για κολύμβηση και υδάτινα σπορ. Κεντρικό χαρακτηριστικό είναι η οθόνη AMOLED 1.74 ιντσών με ανάλυση 480x400 pixels (336 ppi), που είναι μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από αυτή που είδαμε στο Xiaomi Band 9 Pro. Θα υποστηρίζει always-on display και έλεγχο με χειρονομίες και θα προσφέρει και υψηλή φωτεινότητα για χρήση ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.



Μπαταρία, αυτονομία και αισθητήρες

Η μπαταρία του θα έχει χωρητικότητα 380mAh και θα φτάνει τις 21-25 ημέρες λειτουργίας με μία φόρτιση, χάρη σε βελτιώσεις που έχουν γίνει στο λογισμικό. Με μία γρήγορη φόρτιση, το νέο fitness tracker θα προσφέρει λειτουργία για περίπου μία ώρα, κάτι που το κάνει ιδανική λύση ακόμη και για όσους γυμνάζονται έντονα και θέλουν καθημερινά σωστές μετρήσεις.

Στα του tracking υποστηρίζει καταγραφή για καρδιακό ρυθμό 24/7, SpO2, ύπνο και επίπεδα stress. Υποστηρίζει πάνω από 150 sports modes (κολύμβηση, τρέξιμο, γυμναστική), αυτόματη ανίχνευση δραστηριότητας μέσω AI και dual-band GNSS για ακριβή τοποθεσία.

Συνδεσιμότητα, λειτουργίες, κυκλοφορία και τιμή

Στα της συνδεσιμότητας θα υποστηρίζει Bluetooth 5.4 για σταθερή επικοινωνία με συσκευές Android και iOS (μέσω του HyperOS 2.0 app) και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, μία με και μία χωρίς NFC για ανέπαφες πληρωμές. Θα είναι συμβατό με το Mi Fitness app για συγχρονισμό των δεδομένων και αναμένεται λογικά να κυκλοφορήσει στα τέλη Μαϊου ή αρχές Ιουνίου στις περισσότερες αγορές του πλανήτη. Σε ό,τι αφορά την τιμή του, εκτιμάται πως θα πωλείται κοντά στα 50-70€.

