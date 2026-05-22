Η Xiaomi ανακοίνωσε τα Xiaomi Smart Band 10 Pro και Clip-On Earbuds

Η Xiaomi φαίνεται πως ετοιμάζεται να δώσει νέα ώθηση στη σειρά των wearables της, παρουσιάζοντας το Smart Band 10 Pro μαζί με τα πρώτα clip-on earbuds της εταιρείας. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η μπράντα θέλει να ενισχύσει τόσο την κατηγορία των fitness trackers όσο και εκείνη των προϊόντων ήχου, με προϊόντα που απευθύνονται σε χρήστες που θέλουν πρακτικότητα, καθημερινή χρήση και πιο σύγχρονο σχεδιασμό.



Το Band 10 Pro

Το Xiaomi Band 10 Pro αναμένεται να φέρει βελτιώσεις στην παρακολούθηση υγείας, στην ακρίβεια των αισθητήρων και στη συνολική εμπειρία fitness. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η συσκευή βασίζεται σε νέο dual-light group και dual-PD sensor setup, με στόχο μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις, ενώ θα υποστηρίζει και λειτουργίες όπως πιο αναλυτική καταγραφή του ύπνου. Παράλληλα, γίνεται λόγος για αυτονομία που μπορεί να φτάνει έως και 21 ημέρες, στοιχείο που παραμένει βασικό πλεονέκτημα για τα smart bands της Xiaomi.



Σχεδίαση και επιμέρους χαρακτηριστικά

Το Xiaomi Band 10 Pro θα κυκλοφορήσει σε αρκετές χρωματικές επιλογές, ενώ έχει αναφερθεί και λευκή κεραμική έκδοση, η οποία δίνει πιο premium χαρακτήρα στη σειρά. Επιπλέον, η οθόνη του θα είναι AMOLED 1,74 ιντσών, ενώ η συσκευή θα προσφέρει υποστήριξη Bluetooth 5.4, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νερό και σε βάθος έως 50 μέτρα και NFC. Όλα αυτά δείχνουν μια συσκευή που στοχεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στο στυλ και στη λειτουργικότητα.



Τα νέα clip-on earbuds

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα νέα open-ear earbuds με clip-on σχεδιασμό, που φαίνεται πως θα αποτελέσουν την πρώτη πρόταση της Xiaomi σε αυτήν την κατηγορία. Ο σχεδιασμός αυτός δεν τοποθετεί τα ακουστικά βαθιά στο αυτί, αλλά προσφέρει πιο ανοιχτή εμπειρία ακρόασης, κάτι που μπορεί να αρέσει σε όσους θέλουν άνεση και καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος. Η Xiaomi δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά ή τιμή, τα οποία -όπως όλα δείχνουν- θα μάθουμε σύντομα.



Τι σημαίνει αυτή η κίνηση

Η ταυτόχρονη άφιξη ενός αναβαθμισμένου smart band και ενός νέου προϊόντος ήχου δείχνει ότι η Xiaomi επενδύει σε ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα συσκευών καθημερινής χρήσης. Με δεδομένο πως η εταιρεία έχει προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα μια μεγάλη εκδήλωση στη Βιέννη για τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro, ίσως εκεί γίνουμε σοφότεροι.