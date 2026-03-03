Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Δεν ξέρουμε αν θα είναι πάλι όπως πριν, αυτό το αυτοάνοσο παραλύει τα άκρα»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης του συζύγου, Χρυσούλα Διαβάτη, λέγοντας πως πάσχει από ένα αυτοάνοσο που κάνει τον άνθρωπο αδύναμο και αυτό της συνέβη από τη μεγάλη κούραση που είχε από το θέατρο… «Είμαι καλά. Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα γίνομαι και εγώ καλύτερος. Καλά είναι τα πράγματα, θα τον ξεπεράσουμε τον Ρουβίκωνα, δεν ξέρω πως, γιατί η Χρυσούλα ήταν μια δραστήρια ηθοποιός, με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος και ήταν ανέλπιστο.

«Ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλο»

«Όταν λέμε ότι είμαστε στην ίδια ζυγαριά, σύζυγοι, πρέπει να ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο χρόνος ωφελεί γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον. Έπειτα εμείς είμαστε και οι δύο ηθοποιοί και συμπορευόμαστε και στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας, έχουμε και τα εγγόνια μας που αυτή τη στιγμή έχουν πάει στην Αμερική και ανησυχούμε. Όλα αυτά έχουν μια ομορφιά».

«Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα»

«Η Χρυσούλα θα επανέλθει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι πάλι όπως πριν, γιατί είχε κουραστεί κιόλας από τον χώρο του θεάτρου. Αισθανόμουν ότι πιεζόταν και ίσως αυτό που της συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε και από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα, άρα πιστεύουμε στον Θεό και τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει».