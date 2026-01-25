«Θα κερδίσει το στοίχημα»: Ο Νικήτας Τσακίρογλου για την περιπέτεια της Χρυσούλας Διαβάτη

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα και βαθιά συγκίνηση αναφέρθηκε ο Νικήτας Τσακίρογλου στην κατάσταση της υγείας της συζύγου του Χρυσούλας Διαβάτη σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις είναι θετικές. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλώντας στο Open εξήγησε ότι η Χρυσούλα Διαβάτη η οποία διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι πλέον καλύτερα και εξέφρασε την ακλόνητη πίστη του πως θα κερδίσει το μεγάλο στοίχημα της ζωής.

Σε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση ο Νικήτας Τσακίρογλου τόνισε ότι έχει μεγάλη ανάγκη τη σύντροφό του και πως η παρουσία της είναι καθοριστική για εκείνον ενώ συμπλήρωσε με νόημα πως ο έρωτας εξακολουθεί να είναι παρών στον γάμο τους μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας. Η δημόσια τοποθέτηση του ηθοποιού ήρθε να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την περιπέτεια υγείας της μεγάλης πρωταγωνίστριας επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Η βελτίωση της κατάστασής της φέρνει ανακούφιση στον οικείο περιβάλλον της καθώς ο Νικήτας Τσακίρογλου στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της συζύγου του και στην πεποίθησή του ότι θα βγει νικήτρια από αυτή τη δοκιμασία. Η αγάπη και η αμοιβαία στήριξη παραμένουν τα βασικά συστατικά της σχέσης τους με τον κορυφαίο πρωταγωνιστή να υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία πόσο πολύτιμη είναι η Χρυσούλα Διαβάτη για τη ζωή του.