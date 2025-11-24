Τσελέντης: «50 ημέρες στο νοσοκομείο σε ένα κρεβάτι» - Περιπέτεια υγείας για τον γνωστό σεισμολόγο

Ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, η οποία τον κράτησε για περίπου 50 ημέρες σε νοσοκομείο, καθηλωμένο σε ένα κρεβάτι.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, όπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από αυτή τη δύσκολη περίοδο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πρόβλημα της υγείας του.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Τσελέντης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στο «έμπειρο και φιλότιμο» ιατρικό προσωπικό που τον φρόντισε και σχολίασε με χιούμορ την παρουσία του Υπουργού Άδωνι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ούτε κουνούπι δεν πετούσε».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλευρό του βρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος, ο οποίος ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που τον κοίταξαν με στοργή όταν ξύπνησε.

Στην ανάρτησή του, ο Άκης Τσελέντης περιέγραψε την καθηλωτική εμπειρία της νοσηλείας του, σημειώνοντας ότι κατάφερε να ξεφύγει από την ακινησία μόνο μέσα από τις σελίδες ενός μεγάλου ημερολογίου γεμάτου αναμνήσεις, προσπαθώντας παράλληλα να αναπληρώσει τις αναρτήσεις που δεν είχε καταφέρει να δημοσιεύσει λόγω της κατάστασής του.

Η ανάρτηση Τσελέντη

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Άκης Τσελέντης αναφέρει:

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το καινό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου. Πάντως ο Άδωνης κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.

Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου» έγραψε ο Άκης Τσελέντης.