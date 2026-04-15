«Τσίμπησε» το νέο δεκαετές ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ: Στο 3,70% η απόδοση

Στις αγορές βγήκε η Ελλάδα με την επανέκδοση ομολόγου δεκαετούς διάρκειας. Το ελληνικό δημόσιο ζητούσε 250 εκατ. ευρώ με την προσοφρά να υπερκαλύπτει την ζήτηση κατά 2,06 φορές, καθώς κατατέθηκαν προσφορές ύψους 507 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των νέων τίτλων ανέρχεται σε 3,375%, ελαφρά αυξημένη σε σύγκριση με την τελευταία έκδοση του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν για δημοπρασία τίτλων αξίας 300 εκατ. ευρώ η απόδοση του 10ετους ομολόγου κυμάνθηκε στο 3,34%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).