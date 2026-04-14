Στις αγορές η Ελλάδα: Νέα έξοδος με 10ετές ομόλογο εν μέσω αναταράξεων

Στις αγορές επιστρέφει αύριο, Τετάρτη (15/4) το Ελληνικό Δημόσιο, επιχειρώντας νέα έξοδο μέσω της επανέκδοσης 10ετούς ομολόγου, σε μια συγκυρία αυξημένης μεταβλητότητας αλλά και ανθεκτικότητας των ελληνικών τίτλων.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγου σταθερού επιτοκίου 3,375%, με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036. Πρόκειται για τον ίδιο τίτλο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2026, με στόχο, όπως επισημαίνεται, τόσο την κάλυψη της επενδυτικής ζήτησης όσο και τη βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά.

Στόχος έως 250 εκατομμύρια ευρώ

Το ποσό της δημοπρασίας θα φτάσει έως τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού ορίζεται για τις 22 Απριλίου (Τ+5). Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν αποκλειστικά οι Βασικοί Διαπραγματευτές, με δυνατότητα υποβολής έως πέντε ανταγωνιστικών προσφορών ο καθένας, μέσω ΗΔΑΤ, μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Οι προσφορές θα ικανοποιηθούν διαδοχικά με βάση τις ζητούμενες τιμές, μέχρι την κάλυψη του ποσού, ενώ δεν προβλέπεται καμία προμήθεια για τα συγκεκριμένα ομόλογα.

Πού βρίσκονται οι αποδόσεις

Η έκδοση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων αποδόσεων. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, το ελληνικό 10ετές κινούνταν στο 3,75%, με το spread έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (Bund) να διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Απριλίου η απόδοση είχε φτάσει ακόμη και στο 3,79%, καταγράφοντας άνοδο περίπου 44 μονάδων βάσης μέσα σε έναν μήνα. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα με την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες πυροδότησαν ανησυχίες για νέα άνοδο του πληθωρισμού μέσω της ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται παραδοσιακά «ασφαλές καταφύγιο», η συγκεκριμένη κρίση οδήγησε αρχικά σε πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Ανθεκτικότητα παρά τις αναταράξεις

Παρά τις πιέσεις, τα ελληνικά ομόλογα έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με το spread έναντι του γερμανικού τίτλου να διευρύνεται μεν, αλλά να παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους κρίσης.

Η αυριανή δημοπρασία αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη «τεστ» για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στο ελληνικό χρέος, σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει εύθραυστο.