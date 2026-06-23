Τσίπρας: «Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής στην Ευελπίδων...»

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με μία αιχμηρή ανακοίνωση σχολίασε τις υποθέσεις Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλο για τον οποίο μάλιστα, ζητά από τον πρωθυπουργό να τον διαγράψει.

«Το σύνολο των εμπλεκομένων σε σκάνδαλα ή υποδίκων κυβερνητικών στελεχών την τελευταία επταετία ξεπέρασε αισίως τον μαγικό αριθμό 44..

Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής στην Ευελπίδων!» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η Νέα Δημοκρατία του κου Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη.



Χθες το πρωί καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, όχι για «ένα email», όπως παραπλανητικά υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων.



Και το απόγευμα ανακοινώθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή, πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και υπουργού της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλου επειδή πήρε δεκάδες χιλιάδες ευρώ από μια ΜΚΟ που προσπαθούσε να «κουκουλώσει» τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ.



Το σύνολο των εμπλεκομένων σε σκάνδαλα ή υποδίκων κυβερνητικών στελεχών την τελευταία επταετία ξεπέρασε αισίως τον μαγικό αριθμό 44..

Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής στην Ευελπίδων!



Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν ο κος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον κο Ανδρουλάκη που διέγραψε την κα Καϊλή για την εμπλοκή της στην ίδια υπόθεση, ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα για τον καταζητούμενο κο Αβραμόπουλο.