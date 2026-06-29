Τσίπρας για συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής»

Στη συνάντηση που είχε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σήμερα Δευτέρα (29/6), αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Υπογράμμισα στην Πρέσβη την πολιτική της ΕΛ.Α.Σ. για τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ που θα πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα και η ανάγκη τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Συναντήθηκα σήμερα με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια ειλικρινή συνομιλία για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, την ευρύτερη περιοχή και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Παρέθεσα στην Πρέσβη τους λόγους και το πλαίσιο δημιουργίας της ΕΛ.Α.Σ., για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, αλλά και αλλαγής πολιτικής που χρειάζεται η χώρα.

Μιλήσαμε φυσικά και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις: Ο στρατηγικός διάλογος, η συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας, και τα πολύ σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2015-2019.

Υπογράμμισα στην Πρέσβη την πολιτική της ΕΛ.Α.Σ. για τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ που θα πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής.

Υπογράμμισα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια εξαιρετικά ασταθή περιοχή, τονίζοντας ότι η επίλυση των πολλαπλών περιφερειακών κρίσεων μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της διπλωματίας με σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο και όχι με πολεμικές επιχειρήσεις που το παραβιάζουν.

Ειδικότερα, αναφέρθηκα στην ανάγκη άμεσου τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καθώς και της γενοκτονίας στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ χαιρέτισα ως θετικές τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και για δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Παράλληλα, συζητήσαμε και για το Κυπριακό και την ανάγκη να στηριχθεί η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες.

Τέλος, μιλήσαμε και για τις ελληνοτουρκικές θέσεις και για την σημασία προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία. Επισήμανα στην Πρέσβη την ανάγκη να σταλεί από τις ΗΠΑ ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμο των προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασα την αντίθεση μου στην πώληση νέων αμερικανικών εξοπλισμών στην Τουρκία υπό αυτές τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των F35».