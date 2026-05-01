Τζέιμς Χόλντερ: Αυτός είναι ο συνιδρυτής της Superdry που κρίθηκε ένοχος για βιασμό

Ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής της Superdry, κρίθηκε ένοχος για βιασμό.

Ο Χόλντερ είχε βγει για βραδινή διασκέδαση τον Μάιο του 2022, όταν επέστρεψε στο διαμέρισμα μιας γυναίκας στο Τσέλτεναμ του Γκλούστερσαϊρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και της επιτέθηκε.

Ο δικαστής Ντέιβιντ Τσίτζι απέρριψε το αίτημα του Χόλντερ να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και να αποχαιρετήσει την οικογένειά του, επισημαίνοντας ότι αποτελεί σοβαρό κίνδυνο φυγής λόγω των «σημαντικών οικονομικών του πόρων».

Ο επιχειρηματίας της μόδας, που δημιούργησε τη Superdry μαζί με τον Τζούλιαν Ντάνκερτον το 2003, είχε – όπως είπε στο δικαστήριο – μια «αυθόρμητη βραδινή έξοδο» στις 6 Μαΐου 2022, η οποία κατέληξε στο διαμέρισμα της γυναίκας, αναφέρει το BBC.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε καλέσει ταξί για τον Χόλντερ και άλλο ένα για το θύμα, όμως ο Χόλντερ μπήκε τελικά στο πίσω κάθισμα του ταξί που προοριζόταν για τη γυναίκα και κατευθυνόταν προς το σπίτι της.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Χόλντερ αποκοιμήθηκε στο κρεβάτι της γυναίκας, ενώ ο φίλος του κοιμήθηκε στον καναπέ του σαλονιού. Εκείνη, τότε, κοιμήθηκε στο πάτωμα.

Ο εισαγγελέας Τζέιμς Χάσκελ ανέφερε ότι ο Χόλντερ εμφανίστηκε στην πόρτα του σαλονιού και της ζήτησε να πάει μαζί του στο υπνοδωμάτιο, όμως εκείνη είπε «όχι, ήταν κουρασμένη και είπε ότι την τράβηξε στο κρεβάτι».

«Δεν σταμάτησε»

Ο εισαγγελέας είπε ότι ο Χόλντερ «συνέχισε να αγγίζει» το θύμα, περιγράφοντας ότι της έβγαλε τα κάτω ρούχα, ενώ εκείνη «προσπαθούσε να τον εμποδίσει».

«Κατά διαστήματα της έλεγε συγγνώμη, αλλά συνέχιζε. Εκείνη του έλεγε να σταματήσει», πρόσθεσε. «Κάποια στιγμή θυμάται ότι άρχισε να κλαίει, αλλά ούτε τότε σταμάτησε».

Ο Χόλντερ υποστήριξε ότι, αφού την κάλεσε κοντά του, άρχισαν να «φιλιούνται» για «το πολύ πέντε λεπτά», προτού κάνουν σεξ, το οποίο εκείνος ισχυρίστηκε πως ήταν συναινετικό, στο κρεβάτι της.

Η συνήγορός του, η Μισέλ Χίλι, ανέφερε: «Η σεξουαλική πράξη κράτησε περίπου 20 λεπτά».

Η γυναίκα απάντησε: «Εγώ το λέω βιασμό».

Η κ. Χίλι πρότεινε: «Ήταν μια μεθυσμένη σεξουαλική επαφή που μετανιώνετε;»

«Λάθος», απάντησε το θύμα.

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και να βγει από το υπνοδωμάτιο. Ο Χόλντερ έφυγε λίγο αργότερα από το διαμέρισμα. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και έδωσε βιντεοσκοπημένη κατάθεση τον Ιούλιο του 2022.

Σε δήλωσή της, η Superdry ανέφερε ότι ο Χόλντερ παραιτήθηκε από διευθυντής και εργαζόμενος της εταιρείας το 2016, ενώ η συμβουλευτική του συνεργασία τερματίστηκε το 2019.

«Η υπόθεση αφορά περιστατικό του 2022, πολύ μετά τη λήξη οποιουδήποτε ρόλου του στη Superdry», αναφέρεται.

«Η δίκη δεν αφορά τη Superdry, τις εγκαταστάσεις, τους εργαζομένους ή τις δραστηριότητές της. Καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στη δικαιοσύνη, η Superdry δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω».

Ο Χόλντερ προσήλθε οικειοθελώς για κατάθεση το 2022, μιλώντας για την αγάπη του για τις γυναίκες και το σεξ.

Ο παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών είπε ότι το ένστικτό του είναι να «προστατεύει [το θύμα] και τις γυναίκες», και είπε στους αστυνομικούς ότι «αντέχει καλά το αλκοόλ».

Η καταδίκη του θα ανακοινωθεί στις 7 Μαΐου στο Κακουργιοδικείο του Μπρίστολ.