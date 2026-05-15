Τζόαν Κόλινς: Στα 92 αποκαλύπτει τα μυστικά της νεανικής της εμφάνισης - Ποιο φρούτο τρώει κάθε μέρα

Έχουν περάσει πέντε δεκαετίες από τότε που η Τζόαν Κόλινς μας συστήθηκε ως η δολοπλόκος Άλεξις Κόλμπι στην επιτυχημένη «Δυναστεία» και όμως η λάμψη της δεν έχει σβήσει ούτε σήμερα στα 92 της. Μας το απέδειξε άλλωστε για ακόμα μια φορά στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ποιο είναι το μυστικό της νεανικότητάς της; «Το πρόγραμμα άσκησής μου έχει αλλάξει πολύ με τα χρόνια. Ήμουν πολύ δραστήρια ως νεαρή κοπέλα. Από τα 16 μου, πήγαινα σε ντισκοτέκ, αίθουσες χορού και νυχτερινά κέντρα και χόρευα όλη νύχτα για ώρες ολόκληρες» έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή της. Επίσης έκανε πολλές προπονήσεις στο γυμναστήριο και Pilates, αλλά όπως παραδέχτηκε καθώς μεγαλώνεις «δεν μπορείς να ασκήσεις τόση πίεση στο σώμα σου».

Ένα ακόμα μυστικό της; «Συνιστώ ανεπιφύλακτα την άσκηση με φυσιοθεραπευτή σε ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες που θέλουν να διατηρούνται σε φόρμα. Μισή ώρα την ημέρα είναι κυρίως αυτό που κάνω και έχω διαπιστώσει ότι μου δίνει ενέργεια» αποκάλυψε. Η φιλοσοφία της το «λίγο και συχνά» ισχύει και για την τακτική κολύμβηση που κάνει.

Η διατροφή της όπως έχει πει είναι ισορροπημένη και αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό χωρίς όμως να αρνείται στον εαυτό της τις χαρές της ζωής, όπως ένα ποτήρι κρασί και μια πουτίγκα.

«Η ποιότητα αυτού που τρώτε είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιείτε» λέει μεταξύ άλλων. «Τρώω ένα αβοκάντο κάθε μέρα και κάνω περιποιήσεις προσώπου στη Νέα Υόρκη με μια κοπέλα που ονομάζεται Tracie Martyn. Διοχετεύει πολύ οξυγόνο στο δέρμα μου».

Η Τζόαν Κόλινς έχει αναφερθεί και στις πλαστικές επεμβάσεις. «Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έχω κάνει πολλή δουλειά. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα: όχι». Δεν έχω κάνει Botox, δεν έχω κάνει καμία επέμβαση, δεν έχω κάνει ενέσεις λίπους και ειλικρινά, όταν κοιτάζω τις γυναίκες που το έχουν κάνει - σίγουρα πολλές γυναίκες στα 40 τους - με τρομάζει».

Τα μυστικά της όμως δεν είναι μόνο αυτά... «Πάντα κοιμάμαι ανάσκελα. Γιατί παλαιότερα συνήθιζα να κοιμάμαι στο πλάι, κουλουριασμένη στο μαξιλάρι και μετά μου είπαν να μην το κάνω επειδή σου «τσαλακώνει» το πρόσωπο. Επίσης πάντα φορούσα αντηλιακή προστασία και κρατούσα το πρόσωπό μου μακριά από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου από τότε που ήμουν 20 ετών. Επίσης φορούσα πάντα καπέλο.

Όσο για το μυστικό της πριν τις εκδηλώσεις στο κόκκινο χαλί; «Πριν από όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις και μετά τις πτήσεις, παίρνω ένα μπολ με πάγο και βαμβάκι, κρυώνω τα επιθέματα και τα τοποθετώ στα μάτια μου και μετά ξαπλώνω για πέντε λεπτά. Μειώνει το πρήξιμο και αναζωογονεί τα μάτια» αποκάλυψε.