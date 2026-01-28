Βαλεντίνη Ράντη - Αγάθη Ράντη: Προχώρησαν σε διπλή μαστεκτομή την ίδια ημέρα «Κλάψαμε πολύ»

Μια γενναία απόφαση πήραν οι αδελφές Ράντη να προχωρήσουν σε διπλή μαστεκτομή και μάλιστα την ίδια ημέρα, όπως αποκάλυψαν στην συνέντευξη που έδωσαν στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η Βαλεντίνη εξήγησε:«Μιλάμε για να δώσουμε όλη τη δύναμή μας και την ενέργειά μας σε γυναίκες που έχουν περάσει μία αντίστοιχη εμπειρία ή μπορεί να το σκέφτονται. Εμάς υπήρξε μια ένδειξη ότι στο μέλλον μπορεί κάτι να μην πάει καλά», ενώ η Αγάθη συμπλήρωσε: «Είχα εκτεταμένες βλάβες στον μαστό, από εμένα ξεκίνησε η ιστορία. Ο γιατρός είπε ότι όλα αυτά στο μέλλον μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι κακό».

«Κάναμε διπλή μαστεκτομή και αποκατάσταση στις 3 Δεκεμβρίου. 5,5 ώρες μπήκαμε στο χειρουργείο η κάθε μία μας, την ίδια ημέρα. Πρώτα μπήκε η Αγάθη και μετά εγώ» συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Μιλώντας για την μητέρα της η Βαλεντίνη είπε: «Το πρώτο δεκαήμερο μετά την επέμβαση ήταν δύσκολο, είχαμε σωληνάκια, παροχετεύσεις. Κοιτάμε το θετικό, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Εμείς είχαμε και τη μαμά μας. Η μαμά μας στη ζωή μας είναι το θάρρος μας».

Και η αδελφή της συνέχισε λέγοντας: «Στα 46 που είμαστε πια, μας ξαναγέννησε. Καθόταν τα βράδια στον καναπέ δίπλα μας, μας μιλούσε, μας έδινε θάρρος, μας εξηγούσε, μας χάιδευε τα μαλλιά όταν κλαίγαμε. Κλάψαμε πολύ. Δεν θα πω ότι όλα είναι εύκολα».

«Από τότε που ήρθαν τα παιδιά στη ζωή μας σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δεν σκεφτήκαμε τον εαυτό μας, αλλά να έχουμε τα παιδιά μας πολλά χρόνια στη ζωή μας» κατέληξε η Βαλεντίνη.