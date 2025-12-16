Αντζελίνα Τζολί: Φωτογραφίζεται με τις ουλές από τη διπλή μαστεκτομή και μιλά για τον καρκίνο

Η Αντζελίνα Τζολί ως cover girl στο TIME France έκανε μια τολμηρή φωτογράφιση αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τα σημάδια της διπλής μαστεκτομής στην οποία υποβλήθηκε το 2013.

«Μοιράζομαι αυτά τα σημάδια με πολλές γυναίκες που αγαπώ. Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω κι άλλες γυναίκες να μοιράζονται τα δικά τους. Η πρόσβαση στον έλεγχο και στην περίθαλψη δεν πρέπει να εξαρτάται από οικονομικούς πόρους ή από τον τόπο διαμονής», δήλωσε η σταρ του Χόλιγουντ στο γαλλικό περιοδικό και φωτογραφήθηκε με τα σημάδια της ορατά από τον φακό του Ναθάνιελ Γκόλντμπεργκ.

Παράδειγμα προς μίμηση

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, ακολουθούμενη από αφαίρεση των ωοθηκών της εξαιτίας της γενετικής της προδιάθεσης για καρκίνο. Η απόφασή της να δημοσιοποιήσει αυτό που της συνέβη ​​ενθάρρυνε και άλλες γυναίκες στο να υποβληθούν σε εξετάσεις για καρκίνο, τον πιο συνηθισμένο καρκίνο μεταξύ των γυναικών παγκοσμίως και την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες.

Μάλιστα στη Γαλλία υπήρξε σε αύξηση 20% των προληπτικών ελέγχων γνωστή και ως το «Φαινόμενο Αντζελίνα», με τις αρχές να υποστηρίζουν πως σχεδόν 20.000 καρκίνοι θα μπορούσαν να προληφθούν κάθε χρόνο στη χώρα μέσω τακτικών εξετάσεων.

Προσωπικά βιώματα

Στη συνέντευξή της η Τζολί μιλάει επίσης για τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον ρόλο της ως μητέρας και αποκαλύπτει πως η νέα της ταινία με τίτλο «Couture» -που σκηνοθέτησε η Αλίς Βινοκούρ και θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Φεβρουαρίου 2026- έχει μια ιστορία που σχετίζεται με την προσωπική εμπειρία της με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το σενάριο του φιλμ μια Αμερικανίδα παραγωγός ταινιών φτάνει στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και παράλληλα ξεκινά ένα άλλου είδους προσωπικό «ταξίδι» μέσα από το οποίο θα ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό της που ούτε καν γνώριζε, ενώ θα δώσει μια μεγάλη μάχη…

* Το περιοδικό TIME France κυκλοφορεί για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και αποτελεί τη γαλλική έκδοση του περιοδικού TIME, η οποία θα είναι τριμηνιαία και θα περιλαμβάνει πρωτότυπο γαλλικό περιεχόμενο καθώς και επιλεγμένα άρθρα από την αμερικανική έκδοση.