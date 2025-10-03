Βάνα Μπάρμπα για την περιπέτεια υγείας της: «Ένιωσα ότι η ζωή είναι μικρή - Δεν μου στάθηκαν πολλοί»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο «Buongiorno» για το φετινό, πολύ δύσκολο καλοκαίρι που έζησε και ήθελε να μείνει μακριά από όλους και από όλα, να αναμετρηθεί με τον εαυτό της, να «ζυγίσει» φίλους και εχθρούς. «Το καλοκαίρι θα έλεγα ότι το πέρασα δύσκολα. Απομονωμένη. Δεν ήθελα να δω άνθρωπο, όμως αισθάνομαι διαφορετική, πιο ευγνώμων στη ζωή, στον κόσμο, πιο χαρούμενη.

«Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί»

Ένιωσα ότι η ζωή είναι μικρή και ότι δεν αξίζουμε τις ταραχές. Όταν κατάλαβα ότι δεν έχω λόγο, ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο και αρχίζω να προσέχω την κάθε λέξη. Κάθε τι που περνάμε είναι ένα μάθημα ζωής.

Αυτοί που αγαπούσα και αγαπάω ήταν δίπλα μου. Απλά πίστευα ότι ήταν πιο πολλοί, ενώ δεν ήταν. Δεν πειράζει όμως. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί».

Ηλικιακός ρατσισμός

Η Μπάρμπα αναφέρθηκε και στην καινούρια παράσταση που ανεβάζει, ενώ μίλησε και για τον ηλικιακό ρατσισμό με τον οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες καθημερινά οι γυναίκες. «Υπάρχει ένας τεράστιος κοινωνικός και ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες.

Ευτυχώς που υπάρχει και η κρατική τηλεόραση και βλέπουμε κάποιες γυναίκες οι οποίες μπορούν να υπάρχουν και να έχουν λόγο. Και γι’ αυτό η ανάγκη μου ήταν να γίνει η παράσταση που λέγεται «Μπορώ» και είναι λίγο ακτιβιστική.