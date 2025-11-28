Βασάλος: «Οφείλω τα πάντα στο Survivor - Δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου»

Με εξομολογητική διάθεση ο Κωνσταντίνος Βασάλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και παραδέχθηκε ότι το Survivor του άλλαξε τη ζωή.

«Οφείλω τα πάντα στο Survivor, γιατί όντως μου άλλαξε τη ζωή. Δούλευα πάρα πολλές ώρες, τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου, μεταξύ μας. Δουλεύω από άλλη σκοπιά, δεν δουλεύω δεκάωρα και δωδεκάωρα, όπως παλιότερα. Μου έχει δώσει πάρα πολλά. Καταρχάς, μου έχει δώσει την επικοινωνία με τον κόσμο» εξήγησε.

Και τόνισε: «Εγώ γενικά είμαι ένας πάρα πολύ κλειστός άνθρωπος, πολύ εσωστρεφής, οριακά ακοινώνητος. Το παιχνίδι με βοήθησε και κοινωνικοποιήθηκα κάπως, γιατί ήρθα σε επαφή με κόσμο, μίλησα, έπιασα δουλειά στην τηλεόραση που με έκανε ακόμα καλύτερο. Εξελίχθηκα σαν άνθρωπος. Είμαι ευγνώμων που το έζησα σαν παιχνίδι και ευγνώμων για ό,τι πήρα μετά».

Μιλώντας για την τηλεοπτική του διαδρομή ανέφερε: «Survivor πρώτα, και μετά κάναμε μια χρονιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στο ΣΚΑΪ, το Survivor Πανόραμα και το Εδώ. Και από το ’18 πήγα στη Σίσσυ Χρηστίδου και δεν έφυγα ποτέ. Είμαι 7 χρόνια στην εκπομπή. Δεν την έχω δει ερωτικά, είμαστε οικογένεια. Είναι κουκλάρα κι από τις πιο ωραίες Ελληνίδες. Δεν σου βγάζουν όλες οι γυναίκες το ερωτικό».