Βασιλική Τρουφάκου: «Παλεύαμε με τον Ανδρέα Γεωργίου να μη γεννήσω στο Famagusta»

Για τον γιο της και την καθημερινότητά της μαζί του μίλησε η Βασιλική Τρουφάκου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day και σε ερώτηση της παρουσιάστριας αν η μητρότητα είναι όπως την είχε φανταστεί, η ηθοποιός παραδέχθηκε: «Η ζωή στο σπίτι με το μωρό είναι πολύ καλύτερη απ’ ότι φανταζόμουν. Δεν το περίμενα. Όμως έχει πολλή δουλειά και έχει και πολλή αφανή εργασία. Που είναι πολύ ωραίο να το συζητάμε για τις μητέρες. Μπορεί να μην έχεις κάτσει ας πούμε από τις 9 η ώρα το πρωί και να μην έχεις κάνει και κάτι χειροπιαστό και να αναρωτιέσαι ''τι κάνω;''.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Βασιλική Τρουφάκου είπε: «Ο γιος μου θα γίνει 1,5 έτους. Λεξούλες δεν λέει ακόμα, μόνο ‘’μαμά’’ και πιο πολύ ‘’μπαμπά’’. ‘’Μπανάνα’’, ‘’ανανά’’. Χθες ας πούμε, πρώτη μέρα, έκανε τις πρώτες του δουλειές και άδειασε όλο το πλυντήριο εκείνος».

Όπως εξήγησε, δούλευε το μεγαλύτερο διάστημα της εγκυμοσύνης της και αυτό ήταν κάτι που της άρεσε. «Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψα από την δουλειά. Κατέβασα τους ρυθμούς, αλλά δεν έλειψα. Πήγαινα στην Κύπρο που είχαμε το Famagusta και μέχρι 8 - 9 μηνών, παλεύαμε με τον Ανδρέα Γεωργίου να μην γεννήσω. Είχα και θέατρο… δούλευα μέχρι τέλους και αυτό μου άρεσε πολύ».