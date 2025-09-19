Βασίλης Σκουλάς: Ο λυράρης των Ανωγείων για μια και μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα

Ο πιο αγαπητός πρεσβευτής της κρητικής παράδοσης έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση στον «Σταυρό του Νότου», το Σάββατο 11 Οκτώβρη στις 22:00, με ένα live που υπόσχεται συγκίνηση μέσα από ένα μελωδικό ταξίδι.

Αφορμή η ανακοίνωση της κυκλοφορίας της βιογραφίας του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς» που θα προλογίσει ο Νίκος Θρασυβούλου, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσουν ο τραγουδοποιός Κώστας Λειβαδάς και ο στιχουργός Κώστας Φασουλάς.

Λίγα λόγια για τον Βασίλη Σκουλά

Γεννήθηκε στα Ανώγεια Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο Κρήτης, στις 3 Φεβρουαρίου του 1946 και η οικογένειά του είχε μεγάλη παράδοση στη μουσική και γενικότερα στις τέχνες. Ο παππούς του, ο Μιχάλης Σκουλάς, ήταν σπουδαίος λυράρης της εποχής του και ο πατέρας του Αλκιβιάδης Σκουλάς ή Γρυλιός (1902-1996) γνωστός λαϊκός ζωγράφος των Ανωγείων.

Σε ηλικία 7 ετών, άρχισε να μαθαίνει λύρα και στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης, ενώ κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του έπαιξε και τραγούδησε σε μια μεγάλη σειρά, από επιτυχημένες καλλιτεχνικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εμφανίσεις, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στη Γερμανία, όπου υπάρχουν Έλληνες και ιδίως Κρητικοί.

Τον πρώτο του δίσκο τον ηχογράφησε το 1965 και περιείχε κοντυλιές με τον Θανάση Σταυρακάκη και τον Νίκο Ξυλούρη, ενώ ακολούθησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος 33 στροφών το 1969.

Ο Βασίλης Σκουλάς όμως έκανε τη σημαντικότερη δισκογραφική του δουλειά και άρχισε να συνεργάζεται με έντεχνους Έλληνες συνθέτες από το 1980, με το δίσκο «Σεργιάνισμα στην Κρήτη».