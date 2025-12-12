Βασίλης Τερλέγκας: «Δεν με ενόχλησε ποτέ ο χαρακτηρισμός… σκυλάς»

Ο Βασίλης Τερλέγκας μίλησε στην κάμερα του “Happy day” για τη σχέση του με τη θρησκεία, τις δυσκολίες του επαγγέλματος του τραγουδιστή που συμβαίνει να πρέπει να τραγουδήσεις ακόμη και την ημέρα που έχασες τον γονιό σου και πέταξε από πάνω του την ταμπέλα “σκυλάς” που του έχουν αποδώσει.

«Κάνουμε ένα πρόγραμμα τελείως διασκεδαστικό για τον κόσμο, για να έρθει να ξεσπάσει, να ξεθολώσει το μυαλό του με όσα συμβαίνουν γύρω μας, να ξεφύγει λιγάκι. Δεν με ενόχλησε ποτέ ο χαρακτηρισμός “σκυλάς”. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν ασχολούμαι. Δεν βλέπω σκύλους εδώ, μόνο ανθρώπους βλέπω».

«Πέθανε η μητέρα μου και το βράδυ... τραγουδούσα»

«Μου έχει τύχει δύο φορές να χάσω κάποιον και μετά να πάω να τραγουδήσω. Η μία φορά ήταν όταν έχασα τον πατέρα μου και γύρισα την ίδια μέρα και τραγούδησα… Και η άλλη πρόσφατα που πέθανε η μητέρα μου 103 ετών. Πήγα στα Καλάβρυτα, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και με δική της επιθυμία ξαναγύρισα στην Αθήνα και τραγούδησα γεμάτος με χαρά γιατί μου την άφησε ο Θεός μέχρι εκεί».

«Δεν είπα ότι κατέβηκε ο Θεός και μου άλλαξε το λάστιχο»

«Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Κάθε μέρα βιώνω το θαύμα της γέννησης. Ήμουν στον δρόμο και από εκεί ούτε ταξί δεν περνούσε. Και πέρασε ένας τύπος και με βοήθησε να αλλάξω λάστιχο. Αυτό ήταν κάποια παρέμβαση. Διάβασε κανείς να λέω ότι ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό και μου άλλαξε το λάστιχο; Δεν τρελάθηκα ακόμα να πω κάτι τέτοιο».