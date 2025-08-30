Βγαίνει στην επιφάνεια βυθισμένο χωριό στον Μόρνο – Ανησυχία για τη στάθμη της λίμνης

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο στη Δωρίδα βγαίνει σταδιακά στην επιφάνεια, καθώς η στάθμη των νερών στη λίμνη του Μόρνου συνεχίζει να υποχωρεί, προκαλώντας ανησυχία



Οι εικόνες που καταγράφονται είναι εντυπωσιακές, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν ανησυχία, καθώς όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, είναι ενδεικτικές των επιπτώσεων της παρατεταμένης ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους της χώρας.

Η ιστορία του χωριού



Το Κάλλιο είναι ημιορεινό χωριό στη Δωρίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, σε υψόμετρο 390 μέτρα. Στο παρελθόν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dorida.gr, ονομαζόταν Βελούχοβο, ονομασία που διατήρησε μέχρι το 1916 οπότε και μετονομάστηκε σε Κάλλιο από την παρακείμενη αρχαία πόλη της Καλλίπολις.







Το χωριό βρισκόταν αρχικά στον χώρο, στον οποίο δημιουργήθηκε το 1980 η τεχνητή λίμνη που προέκυψε από την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου. Για τον λόγο αυτό αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν κυρίως στην Αθήνα και στο Λιδωρίκι. Όσοι όμως παρέμειναν μετέφεραν το χωριό σε άλλη θέση, πάνω από τις όχθες της λίμνης ενώ ο παλιός οικισμός καλύφθηκε από τα νερά της λίμνης.