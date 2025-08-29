Η Ευρώπη στρέφεται στα φράγματα για καθαρή ενέργεια και αποθήκευση. Η Ελλάδα, όμως, αναβαθμίζει τις υπάρχουσες υποδομές και μετατρέπει τους ταμιευτήρες σε τεράστιες «μπαταρίες» που αξιοποιούν στο έπακρο ήλιο και άνεμο. Κανένα έργο δεν συμβολίζει καλύτερα αυτή τη μετάβαση από τη Λίμνη Πλαστήρα, στην καρδιά της Θεσσαλίας .

«Αν δεν υπήρχε, η γεωργία θα κατέρρεε»

Είναι εποχή συγκομιδής και κάθε σταγόνα μετράει. Το νερό και το ρεύμα κρατούν ζωντανό τον κάμπο. «Αν δεν υπήρχε αυτό το δίκτυο, θα καίγαμε καύσιμα με αντλίες στα τρακτέρ. Το κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο», λέει ο αγρότης Δημήτρης Ζωγράφος μιλώντας στο China Global Television Networ. «Η γεωργία θα κατέρρεε. Αυτή η λίμνη δεν ποτίζει μόνο τα χωράφια μας· κρατά ζωντανά και τα χωριά μας».

Μια τεχνητή λίμνη που έγινε «ραχοκοκαλιά»

Η λίμνη Πλαστήρα δεν είναι φυσικό θαύμα αλλά ανθρώπινο έργο. Από το 1959 παρέχει ενέργεια, πόσιμο νερό και άρδευση στον θεσσαλικό κάμπο, ενώ γύρω της άνθισε και ο τουρισμός.

Ο σταθμός της ΔΕΗ με δύο τουρμπίνες των 130 MW παράγει 300 GWh τον χρόνο, αρκετές για να τροφοδοτήσουν 50.000 σπίτια. Παράλληλα δίνει νερό σε Καρδίτσα και 80 χωριά, ποτίζοντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.

INTIME

Η νέα εποχή: Αντλησιοταμίευση

Το σχέδιο της επόμενης μέρας λέγεται αντλησιοταμίευση: όταν υπάρχει περίσσεια ρεύματος από ήλιο και άνεμο, το νερό αντλείται σε ψηλότερο ταμιευτήρα. Όταν η ζήτηση «χτυπά κόκκινο», κατεβαίνει ξανά και παράγει ενέργεια ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται.

«Λειτουργεί σαν μια μπαταρία σε κλίμακα δικτύου», εξηγεί ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. «Χωρίς αποθήκευση, η περίσσεια καθαρής ενέργειας χάνεται. Η υδροηλεκτρική υποδομή κρατά το σύστημα σταθερό».

Τουρισμός, αγροτιά και νερό σε ισορροπία

Στην Πλαστήρα η λέξη-κλειδί είναι η ισορροπία: τουρίστες στις όχθες, αγρότες στα χωράφια, όλοι μοιράζονται τον ίδιο πολύτιμο πόρο. «Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να το διαχειριζόμαστε χωρίς σπατάλη», τονίζει ο δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος. «Συνεργαζόμαστε με Ισπανία και Ιταλία για να αξιοποιούμε βρόχινο και επεξεργασμένο νερό στη γεωργία».

Η «μπαταρία» που τροφοδοτεί μέλλον και ζωή

Καθώς ο θεσσαλικός κάμπος γεμίζει με καλαμπόκι, η λίμνη Πλαστήρα συνεχίζει να δίνει τριπλό στήριγμα: ενέργεια, νερό, σταθερότητα. Με τα νέα έργα αντλησιοταμίευσης, η Ελλάδα ποντάρει ότι το εκσυγχρονισμένο υδροηλεκτρικό μοντέλο θα εξασφαλίσει όχι μόνο την ενεργειακή της ασφάλεια αλλά και τον ίδιο τον τρόπο ζωής της.