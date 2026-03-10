Βγαίνουν τα μαχαίρια στην ΚΕΔΕ

Μέσα στο χαμό του πολέμου, η ανθρωπότητα κράτησε για λίγο την αναπνοή της προκειμένου να μάθει για τη συνάντηση Χαρδαλιά και Δούκα που έγινε σε ένα κλίμα ισχυρής αγάπης από τους δυο αυτοδιοικητικούς.

Ο περιφερειάρχης Αττικής αποφάσισε να βγει (όχι στα καλά καθούμενα) ευθέως επιθετικά απέναντι στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου τον οποίο κατηγόρησε ότι «χωρίζει τη χώρα σε Βορρά και Νότο» γιατί ακριβώς η ηγεσία της, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η αυτοδιοίκηση απαιτεί ένωση δυνάμεων.

Αυτές οι δηλώσεις δεν άρεσαν στον κ. Κυρίζογλου ο οποίος απάντησε με ένα κατεβατό στο οποίο προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ήταν «ακατανόητες και αδικαιολόγητες» οι δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά.

«Επειδή εμείς σεβόμαστε πραγματικά τη μακρόχρονη και σημαντική αυτοδιοικητική και κυβερνητική διαδρομή του κ. Χαρδαλιά, ελπίζουμε οι σημερινές του δηλώσεις να αποτελούν μια άτυχη, «κακιά παρένθεση» στη διαδρομή του αυτή. Αν όχι, τότε οι δηλώσεις αυτές αποδεικνύουν ότι δεν είναι η δική μας προσέγγιση των ζητημάτων παρωχημένη, αλλά η δική του» γράφει η ανακοίνωση.

Εξ' όσων γνωρίζω αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και όπως μου είπαν είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί ένα δεύτερο «κύμα» επιθέσεων κατά του νυν προέδρου επειδή κάποιοι έχουν σχέδια στο μυαλό τους- με πρόθυμους και μη -από τα νότια προάστια της Αθήνας.