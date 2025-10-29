Vibe Working: Η νέα εποχή της εργασίας που αλλάζει τα γραφεία όπως τα ξέραμε

Η νέα τάση που ονομάζεται vibe working υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει ριζικά την εργασιακή κουλτούρα, βάζοντας τέλος στην παραδοσιακή ιεραρχία και στη στατικότητα των γραφείων. Σε αυτό το μοντέλο, η δημιουργικότητα και η συνεργασία αποκτούν ρευστότητα, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται φυσικά στην καθημερινή ροή εργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα μέσα από τον αυθορμητισμό και τον πειραματισμό.

