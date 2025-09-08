Βίκυ Καγιά: Τρύγος με… στιλ

Καλό το μόντελινγκ, καλή η παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών και σόου, καλές οι επιχειρήσεις, αλλά σαν την… αγροτιά δεν έχει!

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στην γαλλική κοινότητα του Επερναί, στην ευρύτερη περιοχή που είναι γνωστή για την παραγωγή της σαμπάνιας και απόλαυσε την εξοχή αυτή τη φθινοπωρινή περίοδο που είναι πολύ όμορφη και ξεχωριστή.

Τα κτήματα με τα αμπέλια είναι ανοιχτά στο κοινό που μπορεί να τα επισκεφθεί και να ζήσει από κοντά το πώς είναι να μαζεύεις σταφύλια, να ξεναγηθεί στα κελάρια και να δοκιμάσει κρασί και σαμπάνια.

Εμπειρία

Το μοντέλο ήταν καλεσμένο γνωστής εταιρίας σαμπάνιας και είχε την ευκαιρία να… τρυγήσει σταφύλια, μια εμπειρία που θα της μείνει αξέχαστη!

«Ποτέ δεν είχα σκεφτεί πόσο όμορφο θα ήταν να τρυγήσεις σταφύλια! Είναι μια εμπειρία που θα θυμάμαι πάντα με αγάπη», έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram και μας έδειξε κάποιες από τις στιγμές της μέσα στους αμπελώνες.

Σικ εμφάνιση

Κι αν αναρωτιέστε πώς μάζεψε τα σταφύλια η Καγιά, σας ενημερώνουμε πως το έκανε με στιλ και γοητεία, αφού τόσα χρόνια στο μόντελινγκ παίζει τις εμφανίσεις στα δάχτυλα!

Το μοντέλο λοιπόν φόρεσε ένα ψιλό γκρι πουλόβερ με κοντά μανίκια και μια μπεζ καρό φούστα που τη συνόδευσε με μαύρες μπότες. Όταν η ώρα πέρασε και ο καιρός κρύωσε, φόρεσε το καφέ δερμάτινο σακάκι της και επέστρεψε στο château για να πιει τις σαμπάνιες της και να χαλαρώσει από μια κοπιαστική μέρα στα κτήματα…