Βίκυ Κάβουρα: «Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου ήταν δύσκολα»

Για τις δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει, αλλά και την επαγγελματική της πορεία μίλησε η Βίκυ Κάβουρα στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο.

Κάνω πάντα τα πράγματα που θέλω. Ίσως κάποιες δουλειές να μου αρέσουν περισσότερο και κάποιες λιγότερο. Όταν βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε κάνουν να μην περνάς καλά, οι δουλειές δεν πετυχαίνουν, αλλά όταν μια πόρτα κλείνει, υπάρχει μια άλλη ανοιχτή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ποτέ τίποτα δεν είναι εύκολο.

Σε μένα τίποτα δεν ήρθε εύκολα. Όμως, πάντα είχα τρομερή αυτοπεποίθηση κι έλεγα, όπως λέω ακόμα, στον εαυτό μου: «Προχώρα, να είσαι χαρούμενη εσύ και όλα θα ‘ρθουν». Και δεν το λέω με την έννοια ότι είχα χρήματα για να το παίζω μάγκισσα, γιατί έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Κι αυτό ίσως είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου ήταν δύσκολα. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκανα πίσω σε τίποτα».

Αν έχει αντιμετωπίσει αντισυναδελφική και κακοποιητική συμπεριφορά; «Ναι, αλλά αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα επαγγέλματα. Συμβαίνει παντού. Εκεί παίζει ρόλο το πως θα το αξιολογήσεις. Φυσικά και μου έχει συμβεί και αποχώρησα» εξήγησε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο της εγκυμοσύνης της. «Όταν ήμουν έγκυος, έπαιζα και έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή. Τελείωσα την παράσταση και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει. Φοβήθηκα πολύ. Όμως, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Είναι κι αυτό μέσα στα θαύματα που έχω βιώσει, είμαι σίγουρη» δήλωσε.