Vintage Toys 2026: Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο με «οδηγό» τη νοσταλγία

Για όσους μεγάλωσαν στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, αυτή η έκθεση δεν είναι απλώς μια παρουσίαση αντικειμένων· είναι η δική μας «μηχανή του χρόνου».

Flash.gr/Ευγενία Γιαννακέλου
Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η νοσταλγία δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά μια ολοζώντανη εμπειρία. Η έκθεση Vintage Toys 2026 επιστρέφει, προσκαλώντας μας σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων, εκεί όπου ο χρόνος σταματά και η παιδική αθωότητα παίρνει ξανά τον έλεγχο.

Η φλόγα του συλλέκτη και η γέννηση ενός Θεσμού

Πίσω από αυτή την εντυπωσιακή διοργάνωση βρίσκεται ο Γιώργος Γραμματόπουλος, ένας άνθρωπος που μετέτρεψε το προσωπικό του μεράκι σε έναν θεσμό που αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα.

Συλλέκτης παιχνιδιών ο ίδιος από το 2008 , ξεκίνησε το 2015 μια προσπάθεια μαζί με ακόμη 6-7 συλλέκτες, διοργανώνοντας μια μικρή έκθεση στην οδό Μητροπόλεως. Από εκείνα τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα, η έκθεση μεγάλωνε χρόνο με τον χρόνο , βρίσκοντας τη μόνιμη στέγη της για τις περισσότερες διοργανώσεις στην Τεχνόπολη.

«Είναι το χόμπι μου, το μεράκι μου, οπότε όλο αυτό δίνει τη δύναμη για να το κάνουμε κάθε χρόνο» , δηλώνει ο ίδιος, έχοντας καταφέρει φέτος να επεκτείνει τη μαγεία της έκθεσης και στη Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο.

«Καμάρια» από πλαστικό και μέταλλο

Στους διαδρόμους της έκθεσης, ο επισκέπτης θα έρθει αντιμέτωπος με σπάνιους θησαυρούς. Ο κ. Γραμματόπουλος μοιράζεται μαζί μας τα δικά του «καμάρια»: Ένα εξαιρετικά σπάνιο κομμάτι που δύσκολα εντοπίζεται πλέον στην αγορά. Το θρυλικό σπαθί των Thundercats στην αυθεντική ελληνική του συσκευασία. Αυτά τα αντικείμενα πλαισιώνονται από εκατοντάδες άλλα – από Subbuteo και G.I. Joe μέχρι Bibi-Bo και Game Boy – δημιουργώντας ένα σκηνικό που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

Events και εκπλήξεις για κάθε ηλικία

Η φετινή διοργάνωση ανέβασε τον πήχη με παράλληλες εκδηλώσεις όπως:

Arcade Gaming Tournaments: Διαγωνισμοί σε κλασικά «ουφάδικα» για τους λάτρεις του Pac-Man και του Street Fighter.

Cosplay παρελάσεις: Ήρωες των παιδικών μας χρόνων ζωντανεύουν στους διαδρόμους της έκθεσης.

Εξειδικευμένα καταστήματα: Συλλέκτες και έμποροι από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν σπάνια κομμάτια για όσους θέλουν να συμπληρώσουν τη δική τους συλλογή.

Συναισθήματα που ξεχειλίζουν

Η ανταπόκριση του κοινού είναι κάθε χρόνο συγκλονιστική, με περισσότερους από 10.000 επισκέπτες να κατακλύζουν την έκθεση μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. «Τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά: νοσταλγία, χαρά, ακόμα και κλάμα από τις αναμνήσεις που ξυπνούν», περιγράφει ο διοργανωτής.

Διάβασε σχετικά

