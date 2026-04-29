Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια

Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, παραβίαση περιορισμών διαμονής καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας από κοινού, προέβαιναν στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε πολυτελείς οικίες, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Βίντεο ντοκουμέντο με εγκληματική οργάνωση που δρούσε στα νότια προάστια της Αττικής και πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. pic.twitter.com/5QPfhClz2l — Flash.gr (@flashgrofficial) April 29, 2026

Για να πετύχουν τον σκοπό τους είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), με βασικό χαρακτηριστικό της γνώρισμα τον τρόπο προσέγγισης και διαφυγής, προς και από τους στόχους τους, ως εξής:

επέλεγαν πολυτελείς οικίες κυρίως στα νότια προάστια, τις οποίες προσέγγιζαν πεζή από διαφορετικές διαδρομές, δυσχεραίνοντας έτσι τον εντοπισμό τους και τη σύνδεση των αξιόποινων πράξεων,

είχαν εξοπλιστεί με κατάλληλα εργαλεία για τη διάπραξη κλοπών (λοστούς, κατσαβίδια, κ.ά),

παραβίαζαν κατά κύριο λόγο μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, με τα διαρρηκτικά εργαλεία, αφού πρώτα είχαν επιβεβαιώσει την απουσία των ενοίκων,

ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, πολυτελείς τσάντες και ρούχα, ηλεκτρονικές συσκευές και οτιδήποτε μπορούσε να τους αποφέρει κέρδος, ενώ αν εντόπιζαν χρηματοκιβώτιο, το αποξήλωναν με το περιεχόμενό του,

τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργοι, χωρίς αποδεδειγμένο επαγγελματικό ιστορικό ή φορολογικές δηλώσεις, συνεπώς διαβίωναν αποκλειστικά από τα έσοδα της εγκληματικής τους δραστηριότητας,

ενώ χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για να στέλνουν χρηματικά ποσά στη χώρα καταγωγής τους.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε και ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης ως εξής:

35χρονος, ο οποίος αποτελούσε το αρχηγικό μέλος της ομάδας, συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις αξιόποινες πράξεις, καθοδηγώντας τους συνεργούς του. Παραβίαζε τις μπαλκονόπορτες με τη βοήθεια των υπόλοιπων, είτε δίνοντάς τους τα διαρρηκτικά εργαλεία είτε επιτηρώντας τον χώρο, ενώ έδινε το σήμα για την είσοδο και έξοδο από τις οικίες. Επιπλέον, καθοδηγούσε τα μέλη της ομάδας να αποφεύγουν τις κάμερες, ενώ αν γινόταν αντιληπτοί, ήταν εκείνος που συνομιλούσε με τα θύματα,

29χρονος και 52χρονος, αποτελούσαν τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, καθώς είχαν ρόλο διαρρήκτη, συνδράμοντας το αρχηγικό μέλος στην παραβίαση παραθύρων, μπαλκονόπορτων κ.λπ. ή εκτελούσαν χρέη τσιλιαδόρου.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε 8 περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες αυτών σε οικίες σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρκιζα, Βούλα και Πέραμα.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι, από τους οποίους το 35χρονο αρχηγικό μέλος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, εμπλέκονται σε πολλές δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου αποφασίστηκε η εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, η έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται και η επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.