Βίντεο-σοκ από το Μάντσεστερ: Άγρια συμπλοκή με ματσέτες μέρα μεσημέρι – Συμμορία επιτέθηκε σε οδηγό

Σκηνές ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι στο Χουλμ του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν συμμορία οπλισμένη με ματσέτες επιτέθηκε σε οδηγό και τον συνοδηγό του, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους πολίτες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο, που δίνει στη δημοσιότητα η DailyMail, φαίνονται τρεις άνδρες, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και φορούσαν κουκούλες, να σταματούν στις δύο πλευρές ενός ασημί αυτοκινήτου σε φωτεινό σηματοδότη. Χωρίς κανέναν δισταγμό, αρχίζουν να χτυπούν με ματσέτες τα παράθυρα του οχήματος, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα προς τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, η κατάσταση παίρνει απρόβλεπτη τροπή, όταν ο οδηγός και ο συνοδηγός βγαίνουν από το αυτοκίνητο κρατώντας και οι ίδιοι ματσέτες και αντεπιτίθενται στους δράστες. Ακολουθεί άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν χτυπήματα, ενώ οι περαστικοί παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, που κατέγραφε τη σκηνή από το δικό του όχημα, ακούγεται να φωνάζει: «Σταματήστε, σας παρακαλώ», καθώς οι εμπλεκόμενοι επιτίθενται ο ένας στον άλλον με τις μεγάλες λεπίδες.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο οδηγός φαίνεται αρχικά άοπλος, όμως στη συνέχεια επιστρέφει στο αυτοκίνητο, παίρνει ένα μαχαίρι και μπαίνει ξανά στη μάχη, ενώ ένας από τους δράστες σπάει το πίσω τζάμι του οχήματος με τη λαβή της ματσέτας του.

Τελικά, οι επιτιθέμενοι αποχωρούν από το σημείο παίρνοντας τις μοτοσικλέτες τους, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός επιστρέφουν στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ένας από τους δύο είχε τραυματιστεί και αιμορραγούσε στο κεφάλι.

Το βίντεο εκτιμάται ότι καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο και δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επόμενη ημέρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για συλλήψεις ή για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Reolink, στο Μάντσεστερ καταγράφηκαν το προηγούμενο έτος 3.842 περιστατικά εγκλημάτων με μαχαίρι, γεγονός που το κατατάσσει στη δεύτερη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Λονδίνο, όπου σημειώθηκαν 14.577 αντίστοιχα περιστατικά. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Μπέρμιγχαμ με 3.215 καταγεγραμμένα περιστατικά.