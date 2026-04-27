«Βιολάντα»: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος παραγωγής – Προθεσμία για τον διευθυντή

Το μεσημέρι της Δευτέρας 27/4 ολοκληρώθηκε η απολογία του υπεύθυνου παραγωγής σχετικά με την έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Αντίθετα, ο διευθυντής του εργοστασίου δεν απολογήθηκε, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος ότι ο συνήγορός του είχε κώλυμα.

Όπως μετέδωσε το ERTnews, μετά από μια πολύωρη διαδικασία, ο υπεύθυνος παραγωγής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κατόπιν ομόφωνης απόφασης εισαγγελέα και ανακριτή.

Το ανακριτικό έργο εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο πώς σημειώθηκε η θανατηφόρα έκρηξη και στο κατά πόσο στελέχη της εταιρείας γνώριζαν ή αμέλησαν πιθανούς κινδύνους. Σε ό,τι αφορά το κύριο ερώτημα που διερευνάται, αν υπήρξαν επισημάνσεις από εργαζόμενους για διαρροή ή έντονη οσμή αερίου, ο δικηγόρος του υπεύθυνου παραγωγής, κ. Χαρμάνης, υποστήριξε ότι μια τέτοια κατηγορία δεν έχει βάση.

Τόνισε ότι ο εντολέας του εργαζόταν καθημερινά στον συγκεκριμένο χώρο και πως εκεί παρευρίσκονταν και συγγενείς του, κάτι που, όπως είπε, καθιστά αδιανόητο να μην είχε αντιληφθεί έναν τέτοιο κίνδυνο, εφόσον υπήρχε.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στους κατηγορούμενους είναι ιδιαίτερα βαριές, σε βαθμό κακουργήματος, και αφορούν μεταξύ άλλων άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών επίσης κατά συρροή.

Ο συνήγορος των οικογενειών των θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε πως «μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν πλημμέλειες και από κρατικές υπηρεσίες», προσθέτοντας ότι η πλήρης εικόνα θα προκύψει όταν ολοκληρωθεί ο φάκελος της δικογραφίας.

Το πόρισμα του ΕΜΠ κατέγραψε σοβαρή διάβρωση στις σωληνώσεις που μετέφεραν προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές στο εσωτερικό του εργοστασίου, εντοπίζοντας μάλιστα δύο μεγάλες οπές, από τις οποίες το εύφλεκτο αέριο φέρεται να διέρρεε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η έρευνα της Δικαιοσύνης συνεχίζεται και καθοριστικές εξελίξεις αναμένονται μετά την απολογία του διευθυντή.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» εξακολουθεί να κρατείται, καθώς το αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε. Το αρμόδιο συμβούλιο θα εξετάσει εκ νέου σύντομα το αν θα παραμείνει προφυλακισμένος ή θα αφεθεί ελεύθερος.