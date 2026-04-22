Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Θα ισχυριστεί ότι έμαθε «πολύ αργά» για την οσμή

Απολογείται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, ενώπιον του ανακριτή, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος κρατείται προσωρινά από τις 18 Φεβρουαρίου για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Στις 27 Απριλίου θα απολογηθούν άλλα δύο στελέχη της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου πρόκειται να δηλώσει εκ νέου συγκλονισμένος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ και αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειες των νεκρών γυναικών μέχρι τέλους. Επίσης, αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο και όταν το έμαθε, έγινε «πολύ αργά» και πληροφορήθηκε ότι η οσμή έβγαινε μόνο από τις τουαλέτες.



Θα πει πως ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο και δεν του είπε το παραμικρό. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται να δεχθεί ερωτήσεις και για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπήρχαν και επτά τραυματίες από την φονική έκρηξη.



Οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να σταθούν στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία είχε ζητήσει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζει για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.



Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι είχαν εντοπιστεί πολλές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην τοποθέτηση του υπόγειου σωλήνα που έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εντελώς λάθος τρόπο.