Βιωσιμότητα στην πράξη: Οι δράσεις της METRO ΑΕΒΕ μέσα στο 2025

Η METRO ΑΕΒΕ, η αμιγώς ελληνική εταιρεία με αλυσίδες καταστημάτων χονδρικής (METRO Cash & Carry) και λιανικής πώλησης (My market), παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, εντάσσοντας ολοένα και περισσότερες υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές στην καθημερινή της λειτουργία. Μέσα από δράσεις που αφορούν την ενέργεια, την ανακύκλωση και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, εξακολουθεί και το 2025 να επενδύει σε ένα πιο ισορροπημένο και υπεύθυνο μέλλον.

Πιστοποιήσεις με όφελος για το περιβάλλον

Στον πυρήνα της στρατηγικής της βρίσκονται τα πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης. Από το 2019, η εταιρεία πιστοποιεί ετησίως το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης με το πρότυπο ISO 50001, ενώ από το 2022 υπολογίζει και πιστοποιεί το ανθρακικό της αποτύπωμα με το ISO 14064-1. Παράλληλα, το 2024 επικυρώθηκε το Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου με το ISO 14064-2, το οποίο συνδέεται με την αξιοποίηση φωτοβολταϊκών και την κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας στα καταστήματα της.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων εγκαταστάσεων της εταιρείας, στα Οινόφυτα και στη Βόρεια Ελλάδα, με το πρότυπο ISO 14001 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εξέλιξη αυτή εντάσσει τα βασικά κέντρα διανομής σε ένα πλαίσιο πιο αυστηρής περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα οργανωμένης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κρίσιμες λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ανακύκλωση και φωτοβολταϊκά

Στον τομέα της ανακύκλωσης, τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν σημαντική επίδραση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας καθώς και την αποφυγή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα και τη διάσωση τροφίμων. Μέσα από δράσεις ανακύκλωσης σιδήρου και χάλυβα εξοικονομήθηκαν 361.000 kWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 96 νοικοκυριών. Παράλληλα, η μείωση της χρήσης έντυπων φυλλαδίων συνέβαλε στη «διάσωση» περίπου 2.000 δέντρων, ενισχύοντας τη στροφή σε πιο ψηφιακές και λιγότερο επιβαρυντικές πρακτικές επικοινωνίας.

Αντίστοιχα, η ανακύκλωση πλαστικών και χαρτιού είχε επίσης μετρήσιμα οφέλη. Από την ανακύκλωση 493 τόνων πλαστικής συσκευασίας αποφεύχθηκε η έκλυση περίπου 2 τόνων CO2. Η εξοικονόμηση νερού από την ανακύκλωση 7.545 τόνων χάρτινης συσκευασίας αντιστοιχεί στο νερό που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση 1.032 νοικοκυριών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την κλίμακα της περιβαλλοντικής επίδρασης που μπορεί να έχει η κυκλική διαχείριση υλικών σε μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες.



Δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Παράλληλα, η METRO ΑΕΒΕ ενισχύει και τις δράσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα γύρω από τη σπατάλη τροφίμων. Μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί, τρέφουμε χαμόγελα», διασώθηκαν 305 τόνοι τροφίμων και μετατράπηκαν σε 2 εκατ. γεύματα για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Στον τομέα της ενέργειας, η αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσα στο 2025 συνέβαλε στην αποφυγή εκπομπής 6.378 τόνων ισοδύναμου CO2, ποσότητα που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 3.279 νοικοκυριών ή στις απορροφήσεις ενός δάσους 63.878 στρεμμάτων.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει από τις δράσεις του 2025 δείχνει μια συνεχή προσπάθεια ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στην καθημερινή λειτουργία της METRO ΑΕΒΕ. Μέσα από πιστοποιημένα συστήματα, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προγράμματα ανακύκλωσης και μείωσης αποβλήτων, η εταιρεία επιχειρεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο να συνδυάζει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.